02 ноября 2025 в 01:05

Песни на русском, помощь ВСУ, любовь к Америке: как сейчас живет Наргиз

Наргиз Закирова Наргиз Закирова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В США певица Наргиз Закирова выступила с несколькими песнями на русском языке, несмотря на запрет от ее бывшего продюсера Максима Фадеева. Что об этом известно, как сейчас живет артистка?

Как сейчас живет Наргиз

Сообщается, что Закирова выступила на вечеринке в честь Хэллоуина, который отмечают 31 октября.

Артистка исполнила песни «Ты — моя нежность» и «Вдвоем», написанные Максимом Фадеевым. При этом ранее продюсер запретил Наргиз петь его композиции.

В прошлом году 28 ноября в США в День благодарения Наргиз призналась в любви Америке и назвала страну родной.

В публикации в социальных сетях артистка выразила признательность своим близким. Она отметила, что ее дети ежедневно радуют ее своими успехами, а внуки служат источником вдохновения для новых достижений. Певица также поблагодарила своего супруга за поддержку и искреннюю любовь.

Артистке закрыт въезд не только в Россию, но и на Украину. Причиной последнего стали ее выступления в Крыму. С весны 2022 года Наргиз жила в Узбекистане. Положение дел изменилось в феврале 2024 года. Артистка сообщила, что покинула родину, так как сочла ее неблагонадежной страной.

Что Наргиз говорила об СВО и о России

После начала СВО артистка высказалась против действий российских властей и военных, опубликовав ряд соответствующих постов в соцсетях. В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года.

В июле 2023 года Наргиз высказала критику в адрес российского шоу-бизнеса, назвав его лицемерным. По ее словам, все звезды российской эстрады вынуждены проявлять лицемерие, предательство, ложь и мириться с домогательствами.

В ноябре 2023 года узбекская исполнительница в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявила, что финансово помогает Вооруженным силам Украины. Тогда же Закирова призналась, что восхищается президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я не пиарю это, и я не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. <…> Я делаю, да, я помогаю. <…> Это имеет место», — сказала Наргиз, отвечая на вопрос о финансировании ВСУ.

Во время того же разговора певица показала свою татуировку в виде украинского герба. Закирова также заявила, что планирует сделать татуировку с портретом одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) — Степана Бандеры. Она назвала политического деятеля very sexy и рассказала, что считает его своим героем и кумиром. Кроме того, Закирова пообещала набить и портрет самого Зеленского.

«Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские — это мертвые русские», — заявила в беседе с пранкерами певица.

Тогда же артистка согласилась, чтобы ее имя написали на ракетах, которые будут нацелены на Донецк.

Как сложилась личная жизнь Наргиз

У артистки есть дочь Сабина от первого брака и сын Ауэль от второго. В третьем браке она родила девочку Лейлу от итальянского музыканта Филиппа Бальзано. После 20 лет совместной жизни пара рассталась и подала на развод.

В феврале 2022 года Наргиз появилась на публике с Антоном Ловягиным. В творческой студии Вячеслава Полунина во Франции пара отметила свадьбу, однако официально отношения были узаконены лишь в мае 2024-го. Наргиз делилась фотографиями с церемонии, проходившей в США.

Наргиз также уже стала бабушкой. Ее старшая дочь Сабина родила сына Ноя.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
