Личная жизнь, алкоголизм, новые роли: где сейчас Татьяна Догилева

В последнее время Татьяна Догилева — редкий гость на светских мероприятиях. Однако она все же посетила закрытую премьеру третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Что известно о жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Какие последние новости выходили о Догилевой

Накануне 68-летняя Татьяна Догилева впервые за долгое время вышла в свет. Звезда сериала «Вампиры средней полосы» появилась на премьере финального сезона киноленты. Компанию актрисе составила ее дочь — Екатерина Ланн.

Для своих гостей организаторы подготовили великолепный вечер: в галерее были выставлены портреты ключевых персонажей сериала, а также представлена антикварная мебель и другие элементы, характерные для вампирской тематики. Дресс-код мероприятия был выдержан в стиле «Вампиров средней полосы». Однако Татьяна Анатольевна предпочла классический образ, отказавшись от экспериментов с внешним видом, передает KP.RU.

Догилева выбрала для выхода черные брюки, топ и удлиненный черно-белый кардиган с оригинальным орнаментом. Актриса предпочла простой стиль в укладке волос и легкий, почти незаметный макияж. Ее поклонники с удовольствием отметили, насколько молодо и свежо она выглядит.

Догилева с радостью участвовала в фотосессиях, позируя не только с дочерью, но и в окружении своих коллег и друзей. На закрытом показе присутствовали такие знаменитости, как Ольга Медынич, Дмитрий Лысенко, Таисья Калинина, Дмитрий Чеботарев, Александр Мизев и другие. Официальная премьера долгожданного заключительного сезона сериала «Вампиры средней полосы» состоится первого ноября.

Как сложилась личная жизнь Догилевой

В студенческие годы Татьяна Догилева встречалась с народным артистом России Юрием Стояновым.

«На первом курсе я была влюблена в Юрия Стоянова. Он был героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию. Приехал из Одессы, и у него были деньги. Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий, но к концу второго курса женился на прекрасной девушке», — вспоминала она.

В 1978 году Татьяна Догилева связала себя узами брака с помощником режиссера по имени Александр. Знакомство произошло на съемочной площадке фильма «Безбилетная пассажирка», где он трудился осветителем. Однако спустя три месяца после свадьбы их брак распался.

Вторым супругом Догилевой был сатирик Михаил Мишин, с которым она прожила с 1990 по 2008 год. В браке родилась дочь Екатерина.

«Единственный брак, который я разрушила, был его. Я сказала, что не хочу быть любовницей. Мы расставались, он уходил, потом возвращался. Не все гладко было в этих отношениях, но они закончились браком. Мне нравилось быть женой, мы были интересной парой: он — писатель, я — актриса. Но я не сумела состояться как жена», — рассказывала артистка.

Наследница Догилевой — актриса, жила и работала в США, окончила актерские курсы в Кембридже и Американскую академию драматического искусства. В подростковом возрасте она страдала от анорексии, однако ей удалось справиться с болезнью.

Что известно о зависимости Догилевой от алкоголя

В начале 2000-х годов у Татьяны Догилевой возникли серьезные проблемы с алкоголем. В этот период она практически перестала сниматься в кино. Кроме того, в это время ушли из жизни ее родители и брат. Актриса признавалась, что ее состояние стало настолько тяжелым, что она обратилась за помощью к врачам и согласилась на лечение в психиатрической клинике.

На почве алкоголизма у нее развилась депрессия. Медики вывели Догилеву из запоя, и несколько лет она не употребляла спиртное, но потом отметила день рождения, и все началось заново.

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — рассказывала она в 2011 году.

Чем сейчас занимается Догилева

Татьяна Догилева продолжает творческую деятельность.

В 2025 году актриса снялась в сериалах «Аллигатор», «Мэр поневоле» и «Золотая кровь».

Кроме того, в разработке находятся такие проекты, как «Анна К», «Волшебный участок — 2», «Между нами, девочками», «Колобок», «Северное сияние» и «За Палыча! — 2».

