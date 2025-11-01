Замуж в 72, здоровье, мнение об СВО: как живет Елена Проклова

72-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова сообщила, что получила предложение выйти замуж. Что об этом известно, как сейчас живет актриса?

Что известно о личной жизни Прокловой

Елена Проклова рассказала, что ее бывший муж, бизнесмен Андрей Тришин, снова предложил ей выйти за него замуж, сообщает RTVI.

Актриса развелась с супругом в 2015 году, однако все эти годы пара продолжала общаться.

«Мы никак не могли пожить друг для друга, находились какие-то задачи, проблемы. Последний муж сделал мне предложение, а что делать, мы живем разными жизнями, когда все равно живем вместе», — заявила звезда.

Проклова добавила, что пока не дала ответа мужчине, но, скорее всего, согласится на повторную свадьбу.

Проклова была замужем трижды. Первый брак с режиссером Виталием Мелик-Карамовым продлился с 1971 по 1975 год. В этом союзе актриса родила дочь Арину. Вторым супругом артистки стал врач Александр Дерябин, они развелись в 1985 году.

С Тришиным, который стал ее третьим мужем, Проклова состояла в браке на протяжении 30 лет и родила дочь Полину.

Проклова уже более пяти лет не снимается в фильмах и сериалах. Актриса пояснила, что отказывается от съемок, потому что режиссеры предлагают ей неинтересные роли. Сейчас она живет в загородном доме в Сочи.

Что известно о здоровье Прокловой

В 2022 году Елена Проклова столкнулась с инсультом. Она была госпитализирована с сильными головокружениями и повышенным давлением, после чего ее состояние оценивалось как средней степени тяжести, и ее поместили в реанимацию. Через несколько недель актрису выписали из больницы.

«Врачи сказали, что первой причиной стала густая кровь. Плюс сильное переутомление, график слишком загруженный для моего возраста, это ненормально. И, конечно, погодные катаклизмы», — поделилась она в программе «Пусть говорят».

В январе 2023 года Проклова получила травму в Крыму на репетиции спектакля «Розыгрыш». Медики установили, что у артистки перелом стопы со смещением. В гипсе и на инвалидной коляске она отыграла еще пять спектаклей, после чего перенесла операцию в Боткинской больнице.

Что Проклова говорила об СВО

Елена Проклова выразила поддержку России и заявила, что не намерена покидать страну, даже если возникнут какие-то претензии.

«Я никогда свою страну не покину. Я патриот и всегда буду за Россию. Мне непонятно, как можно, даже если что-то не нравится, взять и уехать. Ради материальной выгоды? Тогда этих людей мне просто жаль», — отметила актриса.

Елена Проклова также поддержала инициативу о лишении государственных наград уехавших из России артистов. По ее мнению, страна дает актерам и певцам многое и не должна их поддерживать «в момент предательства».

За поддержку спецоперации Елена Проклова внесена в санкционный список Украины.

