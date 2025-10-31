Ожирение, дружба с Техником, конфуз в туалете: как живет сын Сафронова

31 октября 35 лет исполняется пианисту Луке Затравкину. Он — самый известный из всех детей художника Никаса Сафронова, давно занял свое место в медийном пространстве и даже официально был признан «креатором года» в 2013 году. В какие скандалы попадал Лука Затравкин — в материале NEWS.ru.

Что известно о сыне Сафронова Луке Затравкине

У художника Никаса Сафронова шестеро сыновей, только один из них был рожден в браке с итальянкой. Лука Затравкин-Сафронов — самый известный из всех детей живописца, его имя часто попадает в новостные ленты по самым разным поводам.

Мать Луки Инна Затравкина — преподаватель игры на фортепиано, поэтому мальчик начал заниматься на пианино с пяти лет. В шесть лет Лука в первый раз принял участие в международном конкурсе памяти Шостаковича в Ганновере. Затравкин учился в музыкальной школе при Московской консерватории, много гастролировал по миру, получал награды.

Как сын Сафронова похудел на 150 килограммов

С детства Лука считался вундеркиндом, но, как у многих одаренных детей, у него были свои особенности. Он очень много ел, в стрессовой ситуации употреблял вредную еду, большой любовью у него пользовались бургеры и десерты. В 11 лет Лука Затравкин весил 110 кг, к 17 годам поправился до 158 кг. В какой-то момент вес сына Сафронова добрался до критической отметки в 286 килограммов.

В последние два года пианист похудел — он сбросил почти 150 килограммов. «Это заняло два года. Но хочу сказать, что я со своей стороны никогда не кичился своим внешним видом, что хорошо или плохо выгляжу. Было как было, и сейчас есть как есть. Хочу, чтобы понимали: сегодня для меня это не самый важный момент моей жизни. Но я стараюсь похудеть, я меняюсь. У меня есть моя уникальная система», — сказал Затравкин.

Пианист отрицает, что использовал популярные уколы для похудения. Никас Сафронов признался, что гордится сыном, который смог взять себя в руки и привести свое тело в порядок.

Лука Затравкин до похудения Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Как сын Сафронова застрял в туалете и разбил бассейн

Из-за лишнего веса Лука Затравкин не раз попадал в неприятные для него ситуации и становился объектом буллинга. В 2019 году во время рейса Казань — Москва Лука застрял в туалете. Попытки Луки высвободиться сняли на видео пассажиры и выложили в интернет.

«Я замешкался, кнопка находилась сзади. Мне стучали в дверь, потому что нам нужно было готовиться к снижению. Я заволновался и нажал кнопку. Меня немножко присосало. Я начал вырываться. Я даже не мог подумать, как там что работает. Я начал рукой, застряла рука, под животом между стеной. Стены как тиски», — рассказывал Завтравкин.

Летом 2020 года Лука разбил бассейн в отеле на турецком курорте Белек. Затравкин по ошибке с разбегу прыгнул туда и пробил дно.

«Я перепутал бассейны, думал, прыгаю в тот, где все прыгали, а оказалось, что сиганул в детский, в мелкий „лягушатник“. Я со всех сил разбежался, прыгнул и прямо коленями воткнулся в бассейн, который затем дал трещину», — рассказывал пианист.

Лука признался, что разбил колени в «мясо», но, как настоящий мужчина, старался в любой ситуации не унывать.

Акция сына Сафронова на Пушкинской площади

В 2022 году, когда компания «Макдоналдс» объявила о закрытии своих ресторанов в России, Лука Затравкин в знак протеста провел акцию в кафе на Пушкинской площади. Он приковал себя наручниками к входной двери «Макдоналдса».

«Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — заявил Лука.

Поскольку акция не была согласована, на место быстро прибыли полицейские и отвезли защитника иностранных бургеров в ближайшее отделение.

Концерт сынa в честь жертвы ДТП

В 2016 году Лука Затравкин сбил на машине 78-летнюю женщину, она скончалась. Пианист ехал на своем BMW со скоростью 70 км/час. Женщина переходила дорогу на красный свет, нарушив ПДД, водитель пытался затормозить, но избежать ДТП не удалось. Погибшей оказалась пенсионерка Станислава Мышленцева, которая помогала другим ветеранам. Лука винил себя в произошедшем.

«Когда я увидел ее, то сделал все, чтобы остановиться, но уже не смог. Я выскочил, пытался ее откачать, но чуда не случилось. Конечно, есть свидетели, которые были там с первой минуты и видели все, что там произошло. Но все это никак меня не оправдывает и не уменьшает того горя, которое случилось. Неважно, была она права или нет, не важно, сколько ей было лет, она могла еще жить и жить, если бы не я, я виноват», — говорил пианист.

Спустя полтора месяца Лука дал концерт в память о сбитой им женщине в Московском мюзик-холле. Он исполнил произведения Рахманинова, Шопена и Бетховена, концерт сопровождался песочным шоу от дочери Юрия Куклачева Екатерины.

Организация похорон Паши Техника

После смерти рэпера Паши Техника выяснилось, что Лука Затравкин — его близкий друг. Пианист отмечал, что Павел был талантливым музыкантом и очень глубоким человеком, поэтому они дружили. Он рассказал журналистам о последних днях рэпера в Таиланде, оплатил место на Николо-Архангельском кладбище и фактически организовал похороны, которые вызвали ажиотаж у фанатов рэпера.

Паша Техник Фото: Социальные сети

До этого появилась информация, что деньги на похороны Техника дала журналистка Ксения Собчак, которая взяла интервью у жены рэпера Евы, но Лука опроверг эти сведения. Он пояснил, что обещать и помочь — это разные вещи, и вспомнил анекдот в тему про говорящую лошадь. «Та подходит к мужику на ипподроме и говорит: „Ставь на меня, не пожалеешь!“ Он удивлён: „Ты же хромая!“ А она: „Зато я волшебная!“ Мужик, впечатлённый фактом говорящей лошади, ставит на неё все деньги. Ворота открываются — кобыла еле плетётся. В конце скачек мужик в ярости: „Ну как так?!“ А она вздыхает: „Ну не шмогла я, не шмогла…“», — рассказал Лука.

