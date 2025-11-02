Мнение об СВО, карьера и личная жизнь: куда пропала Елка

Певица Елизавета Иванцив, известная как Елка, убрала из своей песни упоминание киевского аэропорта во время выступления на российском «Золотом граммофоне» в Москве. Что об этом известно, как сейчас живет исполнительница, говорила ли она об СВО?

Где сейчас Елка

Как пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», исполнительница внесла корректировки в один из своих хитов — песню «Прованс».

Она заменила строчку «завтра в 07:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте», вместо этого спев «завтра в 07:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте».

Известно, что сейчас артистка продолжает творческую деятельность. В ноябре у нее запланирован концерт в столице.

В 2024 году музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что Елка сможет вернуть былую популярность в России, если запишет новый хит. Он отметил, что это действенный способ для любого артиста. По его мнению, певице стоит записать что-то приближенное к прошлым популярным композициям.

«Для любого артиста единственный способ вернуться и быть на пике популярности — записать что-то хитовое. Так что вернуть былую славу певица Елка сможет, если запишет хотя бы что-то приближенное к тому, что выпускала ранее. Ее песни „Прованс“, „На большом воздушном шаре“ звучали после выхода повсюду», — пояснил продюсер.

Он выразил уверенность, что у Елки достаточно потенциала, чтобы записать новый хит. Бабичев уточнил, что артистке нужно работать только над музыкой. По его мнению, попытки напомнить о себе скандалами или участием в различных ток-шоу никак не помогают тем знаменитостям, которые хотят вернуть славу. Он добавил, что не знает, с чем связано снижение популярности Елки.

Говорила ли Елка об СВО

После начала конфликта на Украине Елизавета ни разу не высказывалась по поводу спецоперации на Украине. Однако в марте 2023 года власти регионов РФ стали добавлять в контракты с артистами запрет на дискредитацию армии. Так, власти Псковской области, где она должна была выступить на дне города, в договоре прописали, что Елке нельзя делать любые политические высказывания и допускать дискредитацию властей и Вооруженных сил РФ.

В конце июля концерт отменили. Директор певицы Елки Елизавета Феофанова подчеркнула в беседе с «Абзацем», что выступление артистки в Пскове перенесли.

«Насколько я знаю, отменили празднование Дня города и концерт перенесли на следующий год», — заявила представительница артистки.

До этого мэр Пскова Борис Елкин назвал выступление певицы на предстоящем мероприятии «неуместным». По его словам, изменился формат Дня города, поэтому власти решили отозвать приглашение исполнительницы.

Что известно о личной жизни и карьере Елки

Дебют артистки в музыкальной индустрии произошел в 1990-е годы, когда она вступила в рэп-R'n'B коллектив B&B в качестве бэк-вокалистки. Хотя группа не добилась широкого признания, она пользовалась популярностью среди поклонников русскоязычного рэпа.

В 2001 году рэпер и продюсер ШEFF (настоящее имя Влад Валов) обратил внимание на коллектив. Через три года он предложил артистке создать творческий союз для начала сольной карьеры.

«Сначала я решила, что это шутка, розыгрыш», — признавалась однажды Елка.

В ноябре 2005 года вышел первый сольный альбом Елки «Город обмана», в котором были отсылки к множеству жанров, что высоко оценили критики. Тексты большей части песен сочинил Валов, он же писал музыку и аранжировки.

Следующим успешным синглом артистки стала композиция «Девушка-студентка». Елка закрепила успех, выпустив альбом «Тени». В 2007 году вышел первый и единственный видеоальбом певицы. В 2008 году артистка удивила публику песней «Мальчик-красавчик».

В 2011 году вышел альбом «Точки расставлены», отличавшийся от предыдущих мягким, приближенным к поп-музыке звучанием.

Песни «Прованс» и «Около тебя» стали хитами, за которые Елка получила ряд наград, в том числе и второй «Золотой граммофон». В пластинке певица также спела дуэтом с российским шоуменом Павлом Волей. Этот период повлек не только эксперименты со стилем, но и бурный рост популярности.

Певица стремится не раскрывать подробности личной жизни. Однако в марте 2025-го артистка призналась, что не считает показателем любви «бабочек в животе» и большую эмоциональность. Елка призналась, что подобных вещей она, наоборот, хотела бы избегать.

В настоящее время артистка состоит в отношениях с партнером, который приносит ей огромное счастье. Она подчеркнула, что наконец-то нашла то, что долго искала.

