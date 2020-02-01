https://static.news.ru/photo/92914076-44a9-11ea-a03b-fa163e074e61_660.jpg Ёлка Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Ёлка опубликовала в Instagram фото без макияжа и немало удивила поклонников. Сейчас артистка отдыхает на Бали.

Певица разочарована тем, что ей пришлись не спору купальники, которые она купила перед отпуском. Она назвала покупку, сделанную до отъезда, «самым бесполезным занятием».

Взгляд человека, который осознает, что покупку купальников в канун этого отпуска официально можно считать самой бесполезной покупкой года. Два селфи подряд в ленте. Кошмар! — кокетничает Ёлка.

Подписчики, впрочем, засомневались, что на лице певицы совсем-совсем нет макияжа. Одна из поклонниц даже пошутила, что если в этом слкучае песок считать частью макияжа, то «ничего».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ёлка (Елизавета Иванцив) активно взялась за свою физическую форму и похудела до неузнаваемости. Сейчас 37-летняя артистка отдыхает с подругами на Бали и публикует фото с отдыха.