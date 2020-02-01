Взгляд человека, который осознает, что покупку купальников в канун этого отпуска официально можно считать самой бесполезной покупкой года. Два селфи подряд в ленте. Кошмар! — кокетничает Ёлка.
Подписчики, впрочем, засомневались, что на лице певицы совсем-совсем нет макияжа. Одна из поклонниц даже пошутила, что если в этом слкучае песок считать частью макияжа, то «ничего».
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ёлка (Елизавета Иванцив) активно взялась за свою физическую форму и похудела до неузнаваемости. Сейчас 37-летняя артистка отдыхает с подругами на Бали и публикует фото с отдыха.