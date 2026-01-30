Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, за кого вышла замуж певица Елка

Певица Елка вышла замуж за украинского артиста Рождена Ануси

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) связала себя узами брака с 36-летним украинским артистом Рожденом Ануси, передает «СтарХит». До этого исполнительница поделилась в своих соцсетях роликом, на котором пользователи заметили кольцо на ее безымянном пальце.

По информации издания, пара уже несколько лет живет вместе в Москве. Их отношения начались достаточно давно. Рожден ранее принимал участие в телепроектах «Холостяк» и «Голос страны». На вопрос о том, состоялась ли уже свадьба, представители Елки ответили коротко: «Без комментариев. Воспринимайте публикацию как анонс трека».

Певица уже была замужем. В 2010 году она тайно связала себя узами брака с Сергеем Астаховым, с которым познакомилась еще в юности. Хотя официального заявления о разводе не последовало, в 2016 году совместные фотографии пары исчезли из социальных сетей Иванцив.

Ранее певица опубликовала мини-клип, в котором она гуляет с возлюбленным по заснеженной улице. Однако его лицо Елка показывать не стала. Фанаты и друзья в комментариях выразили свои искренние поздравления. Они подчеркнули, что счастливы видеть ее радость и то, что она встретила «именно того человека, который ей подходит».

