Группа «Город 312» поставила на победу SHAMAN на «Интервидении» Участники группы «Город 312» заявили, что ждут победы SHAMAN на «Интервидении»

Музыканты Дмитрий Притула и Диана Макарова из группы «Город 312» ожидают победы певца SHAMAN на конкурсе «Интервидение-2025», передает корреспондент NEWS.ru. В беседе с журналистами солистка группы Макарова заявила, что SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) наверняка займет первое место, Притула же сделал осторожную ставку на третье место.

Пусть повиснет интрига! — высказалась Макарова.

Участники группы «Город 312» также заявили, что желают победы соотечественникам, которые приехали на конкурс представлять Киргизию. Но отметили сильные песни, которые подготовили для «Интервидения» все участники.

Ранее о возможном выходе SHAMAN в пятерку лидеров на конкурсе «Интервидение-2025» сообщил продюсер и народный артист Игорь Матвиенко. Он также считает, что если бы Дронов выступил со своим номером на Евровидении, то одержал бы безоговорочную победу.

Сам SHAMAN утверждает, что на «Интервидении» самым сложным соперником для него будет он сам. И признался, что перед каждым выступлением нервничает. Порой певцу нелегко совладать с эмоциями перед выходом на сцену.