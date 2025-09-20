«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 20:16

Группа «Город 312» поставила на победу SHAMAN на «Интервидении»

Участники группы «Город 312» заявили, что ждут победы SHAMAN на «Интервидении»

NEWS.ru NEWS.ru Фото: Дмитрий Притула и Диана Макарова, группа «Город 312»

Музыканты Дмитрий Притула и Диана Макарова из группы «Город 312» ожидают победы певца SHAMAN на конкурсе «Интервидение-2025», передает корреспондент NEWS.ru. В беседе с журналистами солистка группы Макарова заявила, что SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) наверняка займет первое место, Притула же сделал осторожную ставку на третье место.

Пусть повиснет интрига! — высказалась Макарова.

Участники группы «Город 312» также заявили, что желают победы соотечественникам, которые приехали на конкурс представлять Киргизию. Но отметили сильные песни, которые подготовили для «Интервидения» все участники.

Ранее о возможном выходе SHAMAN в пятерку лидеров на конкурсе «Интервидение-2025» сообщил продюсер и народный артист Игорь Матвиенко. Он также считает, что если бы Дронов выступил со своим номером на Евровидении, то одержал бы безоговорочную победу.

Сам SHAMAN утверждает, что на «Интервидении» самым сложным соперником для него будет он сам. И признался, что перед каждым выступлением нервничает. Порой певцу нелегко совладать с эмоциями перед выходом на сцену.

Интервидение
SHAMAN
Город 312
музыка
конкурсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.