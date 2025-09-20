«Интервидение-2025»
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале заявил, что его основным соперником является он сам. По словам артиста, перед выходом на сцену он испытывает волнение, с которым приходится справляться.

Когда ты можешь побороть самого себя, в том числе и волнение, которое абсолютно лишнее, нужно сохранить только трепет — вот тогда это действительно победа, — рассказал артист.

Дронов признался, что для него важны полноценный сон и отдых, поэтому он собирается выспаться перед «Интервидением». Он также развеял популярный миф о пользе сырого яйца для голосовых связок.

Единственная традиция, которая всегда со мной, — перед выходом перекреститься три раза, — признался исполнитель.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин призвал SHAMAN отказаться от сценического псевдонима на латинице и выступать под именем Ярослав Дронов. По его словам, подобные названия разрушают русский язык. Пригожин отметил, что уважает творчество артиста, но считает важным сохранять национальные культурные коды. Он также резко высказался против моды среди молодежи на псевдонимы вроде Lovv66 или SOSKA 69.

