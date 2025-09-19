Пригожин обратился к SHAMAN с одной просьбой

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин публично призвал популярного исполнителя SHAMAN отказаться от использования псевдонима на латинице, передает Telegram-канал «Звездач». По его мнению, артисту следует выступать под своим настоящим именем — Ярослав Дронов.

Продюсер убежден, что подобные псевдонимы способствуют разрушению русского языка и излишнему заимствованию иностранных элементов. Он подчеркнул, что с уважением относится к творчеству музыканта, но считает важным использовать национальные культурные коды. Пригожин также раскритиковал общую тенденцию среди молодых исполнителей выбирать себе иностранные сценические имена.

Хочу, чтобы в России были люди с человеческим лицом. А не Lovv66 или SOSKA 69, понимаете? — сказал Пригожин.

Ранее народный артист России Олег Газманов заявил, что представитель от России в конкурсе «Интервидение» певец SHAMAN может стать победителем. По его словам, у исполнителя высокие профессиональные качества. Газманов также выразил уверенность, что большой концертный опыт SHAMAN позволит избежать заминок во время выступления и обеспечить достойный результат.