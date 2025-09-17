Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 07:50

Газманов оценил шансы SHAMAN на победу в «Интервидении»

Газманов: у SHAMAN большие шансы стать победителем конкурса «Интервидение»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Представитель от России в международном песенном конкурсе «Интервидение» Ярослав Дронов (SHAMAN) может стать победителем, считает народный артист России Олег Газманов. По его словам, у исполнителя высокие профессиональные качества, пишет ТАСС.

Шансы у него большие, и за него я буду болеть. Он хороший вокалист, он профессионал, все зависит от того, насколько хороша будет песня, насколько хорошо он с ней справится, — указал певец.

Газманов также выразил уверенность, что большой концертный опыт SHAMAN позволит избежать заминок во время выступления и обеспечить достойный результат. Особое внимание народный артист уделил концепции конкурса, отметив его отличие от Евровидения. «Интервидение» делает акцент на мастерстве исполнителей и национальных музыкальных традициях, а не на эпатаже.

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Москве при участии более 20 стран, включая государства БРИКС. Российский представитель SHAMAN является заслуженным артистом РФ и обладает значительным сценическим опытом.

Ранее сообщалось, что организаторы музыкального конкурса объявили имена ведущих, которые будут работать на международной части шоу. Ими стали индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.

Олег Газманов
Интервидение
SHAMAN
победители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.