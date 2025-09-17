Газманов оценил шансы SHAMAN на победу в «Интервидении» Газманов: у SHAMAN большие шансы стать победителем конкурса «Интервидение»

Представитель от России в международном песенном конкурсе «Интервидение» Ярослав Дронов (SHAMAN) может стать победителем, считает народный артист России Олег Газманов. По его словам, у исполнителя высокие профессиональные качества, пишет ТАСС.

Шансы у него большие, и за него я буду болеть. Он хороший вокалист, он профессионал, все зависит от того, насколько хороша будет песня, насколько хорошо он с ней справится, — указал певец.

Газманов также выразил уверенность, что большой концертный опыт SHAMAN позволит избежать заминок во время выступления и обеспечить достойный результат. Особое внимание народный артист уделил концепции конкурса, отметив его отличие от Евровидения. «Интервидение» делает акцент на мастерстве исполнителей и национальных музыкальных традициях, а не на эпатаже.

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Москве при участии более 20 стран, включая государства БРИКС. Российский представитель SHAMAN является заслуженным артистом РФ и обладает значительным сценическим опытом.

Ранее сообщалось, что организаторы музыкального конкурса объявили имена ведущих, которые будут работать на международной части шоу. Ими стали индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.