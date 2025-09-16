Празднование Дня города в Москве
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»

Патель и Лэй стали международными ведущими конкурса «Интервидение»

Часы обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» на Манежной площади Часы обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» на Манежной площади Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Организаторы музыкального конкурса «Интервидение-2025» объявили имена ведущих, которые будут работать на международной части шоу. Ими стали индийская актриса и модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй, информация появилась в официальном Telegram-канале конкурса.

Стэфи Патель известна как победительница конкурса Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Она активно снимается в кино и представляет Индию на международных культурных мероприятиях.

Мэнг Лэй является лицом таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Кроме того, он ведет престижные мероприятия по всему миру.

Российскую часть конкурса будут вести певец и актер Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина. Конкурс пройдет 20 сентября 2025 года на московской «Live Арене» в соответствии с указом президента России Владимира Путина. От России в конкурсе примет участие певец SHAMAN, а народный артист Игорь Матвиенко войдет в состав международного жюри.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Доме приемов МИД выразил надежду на то, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет ежегодным. По его словам, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.

