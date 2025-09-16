Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:40

«Интерес очень большой»: Лавров предложил сделать «Интервидение» ежегодным

Лавров выразил надежду, что конкурс «Интервидение» будет ежегодным

Часы обратного отсчета до международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» Часы обратного отсчета до международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Доме приемов МИД выразил надежду на то, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет ежегодным. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.

Интерес очень большой к этому проекту. Уже несколько наших коллег проявили желание принять такой конкурс и в следующем году, и через два года. Так что, следуя проторенной дорогой «Игр будущего», я надеюсь, мы сделаем этот конкурс ежегодным, — подчеркнул руководитель ведомства.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в свою очередь отметил, что «Интервидение» могут посмотреть более 4 млрд зрителей из разных стран. Именно столько человек проживают в 23 странах — участницах конкурса, объяснил он.

Ранее зампредседателя жюри Международной премии мира им. Льва Толстого Пьер де Голль выразил мнение, что «Интервидение» продемонстрирует новые таланты, а также поспособствует культурному разнообразию и диалогу между цивилизациями. По его словам, конкурс будет интересен в том числе европейцам на фоне провала Евровидения и церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Сергей Лавров
конкурсы
Интервидение
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.