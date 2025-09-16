«Интерес очень большой»: Лавров предложил сделать «Интервидение» ежегодным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Доме приемов МИД выразил надежду на то, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» станет ежегодным. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, страну проведения следующего конкурса, скорее всего, удастся объявить вскоре после финала.

Интерес очень большой к этому проекту. Уже несколько наших коллег проявили желание принять такой конкурс и в следующем году, и через два года. Так что, следуя проторенной дорогой «Игр будущего», я надеюсь, мы сделаем этот конкурс ежегодным, — подчеркнул руководитель ведомства.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в свою очередь отметил, что «Интервидение» могут посмотреть более 4 млрд зрителей из разных стран. Именно столько человек проживают в 23 странах — участницах конкурса, объяснил он.

Ранее зампредседателя жюри Международной премии мира им. Льва Толстого Пьер де Голль выразил мнение, что «Интервидение» продемонстрирует новые таланты, а также поспособствует культурному разнообразию и диалогу между цивилизациями. По его словам, конкурс будет интересен в том числе европейцам на фоне провала Евровидения и церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.