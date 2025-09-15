Международный конкурс «Интервидение» продемонстрирует новые таланты, а также поспособствует культурному разнообразию и диалогу между цивилизациями, заявил внук генерала Шарля де Голля, зампредседателя жюри Международной премии мира им. Льва Толстого Пьер де Голль в беседе с RT. Он также отметил, что конкурс будет интересен и европейцам на фоне провала «Евровидения» и церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Можно многое перенять у конкурса «Интервидение». Мы совершенно точно увидим невероятных талантливых артистов, которые будут самовыражаться на сцене. Все это способствует культурному многообразию в мире, открытости, диалогу между цивилизациями. Мне кажется, это замечательно, — поделился де Голль.

Он также раскритиковал современное «Евровидение», которое, по его мнению, превратилось в политический инструмент, продвигающий безнравственные тенденции и не представляющий настоящую культуру стран. Внук легендарного генерала подчеркнул, что «Интервидение» демонстрирует подлинное культурное богатство и художественное выражение разных стран. Он особо отметил роль России как государства-цивилизации, объединяющего множество культур.

10-й конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победители конкурса будут определены членами международного жюри.