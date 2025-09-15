Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 19:46

Внук Шарля де Голля сравнил «Интервидение» с «Евровидением»

Пьер де Голль высоко оценил «Интервидение» на фоне провала «Евровидения»

Пьер де Голль Пьер де Голль Фото: Алексей Смагин/РИА Новости

Международный конкурс «Интервидение» продемонстрирует новые таланты, а также поспособствует культурному разнообразию и диалогу между цивилизациями, заявил внук генерала Шарля де Голля, зампредседателя жюри Международной премии мира им. Льва Толстого Пьер де Голль в беседе с RT. Он также отметил, что конкурс будет интересен и европейцам на фоне провала «Евровидения» и церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Можно многое перенять у конкурса «Интервидение». Мы совершенно точно увидим невероятных талантливых артистов, которые будут самовыражаться на сцене. Все это способствует культурному многообразию в мире, открытости, диалогу между цивилизациями. Мне кажется, это замечательно, — поделился де Голль.

Он также раскритиковал современное «Евровидение», которое, по его мнению, превратилось в политический инструмент, продвигающий безнравственные тенденции и не представляющий настоящую культуру стран. Внук легендарного генерала подчеркнул, что «Интервидение» демонстрирует подлинное культурное богатство и художественное выражение разных стран. Он особо отметил роль России как государства-цивилизации, объединяющего множество культур.

10-й конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победители конкурса будут определены членами международного жюри.

Россия
Интервидение
конкурсы
Евровидение
сравнение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.