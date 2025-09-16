Кириенко рассказал, сколько зрителей могут посмотреть «Интервидение»

Часы обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» на Манежной площади

Более четырех миллиардов зрителей из разных государств могут посмотреть музыкальный конкурс «Интервидение», заявил на пресс-конференции первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что столько человек проживают в 23 странах — участницах мероприятия, передает корреспондент NEWS.ru.

Четыре миллиарда и триста с лишним миллионов человек получат возможность посмотреть трансляцию, — сказал Кириенко.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что масштабы конкурса «Интервидение» доказывают, что Россия не находится в мировой изоляции. Председатель ЛДПР отметил, что мероприятие имеет высокую ценность для мировой культуры.

До этого президент России Владимир Путин выступил с напутственным словом и пожелал успехов участникам возрожденного музыкального конкурса. На пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур он выразил уверенность, что мероприятие пройдет в атмосфере творчества и сохранит дружбу народов.

10-й конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.