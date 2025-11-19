Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 15:08

Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО

Кириенко: религиозные организации России оказывают огромную помощь бойцам СВО

Сергей Кириенко Сергей Кириенко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Религиозные организации оказывают огромную помощь бойцам специальной военной операции и пострадавшим от боевых действий мирным жителям, заявил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что их вклад измеряется не только гуманитарными грузами, но и поддержкой, укрепляющей моральный дух, передает корреспондент NEWS.ru.

Не менее важна и востребована помощь, которую оказывает наше духовенство, сестры милосердия, верующие в госпиталях, больницах, центрах реабилитации. <...> В церковных центрах помощи <…> помощь оказана более чем 300 тыс. нуждающихся, — сказал Кириенко.

Значимую помощь оказывают представители молодежного движения и религиозного добровольчества. Более 4 тыс. прошедших специальную подготовку религиозных волонтеров выехали в зону СВО для ухода за раненными, уточнил он.

Ну и, конечно, <…> слова благодарности за гуманитарную, материальную помощь, которую российские религиозные организации отправляют бойцам на передовую. Это тысячи тонн гуманитарных грузов, это миллиарды рублей, — добавил первый замруководителя Администрации президента РФ.

Он также добавил, что тысячи тонн гуманитарной помощи и большие суммы направили российские мусульманские объединения. Участвуют в этой работе и другие религиозные традиционные организации.

Это невозможно измерить только тоннами и рублями. Это гораздо важнее. Это чувство поддержки, это укрепление веры и духа наших бойцов. Это неразрывная связь между тылом и фронтом, без которой ребятам на передовой было бы сложнее. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто ведет эту важную работу, — заключил Кириенко.

Ранее Кириенко заявил, что более 55 тыс. российских бойцов приняли крещение в зоне специальной военной операции на Украине. Он также выразил благодарность православным священникам, имамам и ламам, которые поддерживают бойцов на линии боевого соприкосновения.

Сергей Кириенко
РПЦ
гуманитарная помощь
волонтеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия спокойно восприняла заявления США о ядерных учениях
Школьница ранила учителя маникюрными ножницами во время урока
Рада отправила в отставку министра энергетики Украины
Огненные ураганы и мороз до -15? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
В Госдуме ответили, к чему может привести конфликт Каллас и фон дер Ляйен
В Подмосковье муж выгнал голую и беременную чернокожую жену на улицу
Проверяла вилкой, жив ли: мать вернулась из психбольницы и задушила сына
В Крыму осудили агента украинской разведки
Паразитолог рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты из магазинов
Аферисты забрали у россиянок золото и деньги на 85 млн рублей
Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ
Взрыв уничтожил частный дом под Белгородом
Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО
В США раскрыли, когда могут принять рамочное соглашение по Украине
Эрдоган раскрыл детали расследования крушения турецкого военного самолета
Военный эксперт объяснил, в чем опасность воздушных шаров ВСУ
Что такое клиренс у автомобиля и почему его опасно менять самостоятельно
«Оценивать надо серьезно»: военэксперт о поставке Skyranger 35 для ВСУ
В Венгрии раскрыли, как США хотят склонить Зеленского к переговорам
Патриарх Кирилл раскрыл, что нужно для искоренения нацизма в мире
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.