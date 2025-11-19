Кириенко поблагодарил религиозные организации за помощь бойцам СВО

Религиозные организации оказывают огромную помощь бойцам специальной военной операции и пострадавшим от боевых действий мирным жителям, заявил на пленарном заседании XXVII Всемирного русского народного собора первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что их вклад измеряется не только гуманитарными грузами, но и поддержкой, укрепляющей моральный дух, передает корреспондент NEWS.ru.

Не менее важна и востребована помощь, которую оказывает наше духовенство, сестры милосердия, верующие в госпиталях, больницах, центрах реабилитации. <...> В церковных центрах помощи <…> помощь оказана более чем 300 тыс. нуждающихся, — сказал Кириенко.

Значимую помощь оказывают представители молодежного движения и религиозного добровольчества. Более 4 тыс. прошедших специальную подготовку религиозных волонтеров выехали в зону СВО для ухода за раненными, уточнил он.

Ну и, конечно, <…> слова благодарности за гуманитарную, материальную помощь, которую российские религиозные организации отправляют бойцам на передовую. Это тысячи тонн гуманитарных грузов, это миллиарды рублей, — добавил первый замруководителя Администрации президента РФ.

Он также добавил, что тысячи тонн гуманитарной помощи и большие суммы направили российские мусульманские объединения. Участвуют в этой работе и другие религиозные традиционные организации.

Это невозможно измерить только тоннами и рублями. Это гораздо важнее. Это чувство поддержки, это укрепление веры и духа наших бойцов. Это неразрывная связь между тылом и фронтом, без которой ребятам на передовой было бы сложнее. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто ведет эту важную работу, — заключил Кириенко.

Ранее Кириенко заявил, что более 55 тыс. российских бойцов приняли крещение в зоне специальной военной операции на Украине. Он также выразил благодарность православным священникам, имамам и ламам, которые поддерживают бойцов на линии боевого соприкосновения.