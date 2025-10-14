Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 19:10

Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»

В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» вышли 1523 команды

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В конкурсе «Это у нас семейное» определились полуфиналисты в количестве более 1,5 тыс. команд, сообщили на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей». В окружные полуфиналы прошли 1523 семейные команды, которые продолжат борьбу за 60 сертификатов на улучшение жилищных условий и организацию путешествий.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко констатировал, что проект установил новый рекорд по массовости. По его словам, в этом сезоне зарегистрировались 726 тыс. человек. Он добавил, что среди участников есть как многодетные семьи, так и столетняя конкурсантка из Нижнего Тагила.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин уточнил, что дистанционный этап продолжался четыре месяца и включал 48 разнообразных заданий. По его словам, многие семьи отмечают, что благодаря конкурсу стали чаще проводить время вместе, собираясь теперь каждые выходные.

Наибольшее количество полуфиналистов представляют Центральный федеральный округ, где отобрано 338 команд, а также Приволжский и Северо-Западный округа. В перечне лидирующих регионов по числу участников значатся Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва и Московская область.

Ранее стало известно, что за первые сутки свыше 13 тыс. человек подали заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное». В числе участников есть и граждане России, поселившиеся в Китае, Индии, Киргизии, Белоруссии, Молдавии и Казахстане. При этом наибольшую активность проявили жители российской столицы.

Россия
конкурсы
семьи
Сергей Кириенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл, чем грозит Зеленскому провал переговоров в США
Брыльска и Вайкуле: кто из иностранных звезд СССР отвернулся от России
Момотов пожаловался на скромные доходы
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.