Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное» В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» вышли 1523 команды

В конкурсе «Это у нас семейное» определились полуфиналисты в количестве более 1,5 тыс. команд, сообщили на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей». В окружные полуфиналы прошли 1523 семейные команды, которые продолжат борьбу за 60 сертификатов на улучшение жилищных условий и организацию путешествий.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко констатировал, что проект установил новый рекорд по массовости. По его словам, в этом сезоне зарегистрировались 726 тыс. человек. Он добавил, что среди участников есть как многодетные семьи, так и столетняя конкурсантка из Нижнего Тагила.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин уточнил, что дистанционный этап продолжался четыре месяца и включал 48 разнообразных заданий. По его словам, многие семьи отмечают, что благодаря конкурсу стали чаще проводить время вместе, собираясь теперь каждые выходные.

Наибольшее количество полуфиналистов представляют Центральный федеральный округ, где отобрано 338 команд, а также Приволжский и Северо-Западный округа. В перечне лидирующих регионов по числу участников значатся Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва и Московская область.

Ранее стало известно, что за первые сутки свыше 13 тыс. человек подали заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное». В числе участников есть и граждане России, поселившиеся в Китае, Индии, Киргизии, Белоруссии, Молдавии и Казахстане. При этом наибольшую активность проявили жители российской столицы.