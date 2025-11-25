День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 23:46

В Ростовской области объявлен траур по погибшим

Даниленко: в Неклиновском районе объявлен траур по погибшим при атаке дронов ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен траур по погибшим в ночь на 25 ноября трем мирным жителям при атаке Вооруженных сил Украины. Как уточнил в своем Telegram-канале глава района Василий Даниленко, власти отменят развлекательные мероприятия в этот день.

26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура. Во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия,написал он.

Ранее стало известно, что два жилых дома в Таганроге подлежат сносу после ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, это была самая масштабная атака на инфраструктуру города за все время. Он пообещал расселить людей в другие квартиры.

Также власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным главы города Светланы Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

траур
Ростовская область
мирные жители
погибшие
