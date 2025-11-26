Встает в пять утра, похож на Джима Керри: интересные факты об Аверине

26 ноября актеру Максиму Аверину исполняется 50 лет. Актера называют русским Джимом Керри и приписывают ему родство с американским артистом. Интересные факты об Аверине — в материале NEWS.ru.

Что известно о детстве Аверина

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в творческой семье. Его родители не были актерами. Отец, Виктор Николаевич, работал художником-декоратором на съемках фильмов, мать, Галина Викторовна, — портнихой и костюмером. Родители часто брали его с собой на работу. Благодаря им Максим с малых лет бывал на съемочной площадке и видел, как создается кино.

В пять лет Аверин получил свою первую роль в кино, оказавшись в нужное время в нужном месте. В 1982 году он попал на съемочную площадку фильма «Похождения Графа Невзорова», где его отец устанавливал декорации. Александр Панкратов-Черный работал над проектом. Он заметил артистичного Максима, которому предложил роль танцующего мальчика.

«Мой первый гонорар был два рубля. Выдали мне их в спичечном коробке. Мне тогда было 5 лет. Того первого гонорара хватило лишь на коробку цветных мелков», — рассказывал Аверин.

В девять лет Аверин начал заниматься в театральной студии при Доме кино. В 12 он решил помогать матери, которая на тот момент разошлась с его отцом: Максим устроился работать в почтовое отделение на полставки.

Где снимался Аверин

В 2008 году Аверин приступил к съемкам в сериале «Глухарь», где играл главную роль. По словам актера, он не хотел участвовать в этом проекте, так как в то время снимали очень много сериалов о милиционерах. Но в итоге после прочтения сценария он согласился. После съемок в «Глухаре» Аверин проснулся знаменитым.

Максим Аверин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

На съемках он решил побороть страх высоты. По сюжету его герой должен был спрыгнуть с третьего этажа. Аверин заявил команде, что уже не раз проделывал этот трюк и хочет прыгнуть сам. В итоге он это и сделал. По словам Аверина, такие эксперименты полезны для актера, так как они позволяют открыть в себе что-то новое.

Артист стал популярным благодаря сериалу «Склифосовский», в котором сыграл одного из ведущих хирургов отделения неотложной помощи. Он обстоятельно готовился к этой роли: наблюдал за работой врачей и учился правильно держать хирургические инструменты.

Что общего между Авериным и Джимом Керри

В Сети многие сравнивают Аверина с голливудским актером Джимом Керри. Говорят, что он такой же лицедей, умеет смешить и перевоплощаться, а еще внешне похож на артиста. По мнению интернет-пользователей, актеры — родственники. Максим относится к этому с юмором. По его словам, он не хочет быть на кого-то похожим, но считает Джима замечательным артистом.

Аверин думает, что самое прекрасное — это умение посмеяться над собой, мужчина без чувства юмора — калека. Он получает удовольствие от того, что приносит радость зрителям.

Что известно о жизни Аверина

Максим просыпается в пять утра, но может «догнать сон» днем, если есть такая возможность. Утром ему нужно два часа, чтобы прийти в себя: сначала расслабиться с чашечкой кофе, потом почитать новости.

Утро Аверина может начинаться с работы со студентами (актер с 2024 года преподает в институте им. Щукина. — NEWS.ru), съемок или репетиции вечернего спектакля.

По словам Аверина, он плохо засыпает. После спектакля актер все время анализирует, как выступил на сцене.

В честь свою 50-летия актер выпустил книгу под названием «Аверин». Это не классическая автобиография с фактами о жизни, а сборник со стихами, прозаическими размышлениями и заметками. Если навести на QR-код, указанный на книге, камеру смартфона, можно услышать стихи автора, которые он озвучил.

