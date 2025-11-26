Фаза Луны сегодня, 26 ноября: строим планы, вкладываем, боимся стоматологов

Фаза Луны сегодня 26 ноября: кому пора браться за работу, а кто начнет планировать?

В 13:16 по московскому времени Луна перейдет в 7-е сутки лунного цикла. Они продлятся чуть дольше 24 часов

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна сегодня по-прежнему остается под властью Водолея. И все еще продолжается растущая фаза — на небе в темное время суток можно увидеть тонкий месяц, повернутый рогами в левую сторону.

Общая характеристика дня

Очень удачный день для любых свершений и начинаний. Если вы давно собирались начать какой-то проект, но сомневались в его успехе, то сегодня идеальный день для старта. Все окончится прекрасно. Также в этот день можно составлять планы на ближайшее будущее. Впрочем, они могут реализоваться раньше — энергия этого дня ускоряет любые события, особенно те, что давно задуманы.

Бизнес и финансы

Хороший день для ведения дел. Старые партнеры поддержат вас во всех начинаниях. Кроме того, велик шанс найти новых единомышленников и выгодных контрагентов. Можно начинать рекламные и предвыборные кампании, заключать договоры, заявляться на участие в тендерах, инвестировать и делать крупные покупки.

Здоровье

Седьмые лунные сутки благоприятны для любого хирургического вмешательства, но избегайте стоматологов. Велика вероятность получения простудных заболеваний с осложнениями — одевайтесь теплее.

Свадьба

Хороший день для свадьбы тех пар, кто увлечен общими идеями и интересами. Если супруги совершенно разные люди, совместная жизнь будет испытанием на прочность.

Природа

Еще один удачный день для рыбалки. Садоводы могут заняться в этот день подготовкой к зимовке кустов смородины и малины. Владельцам домашних животных настала пора привнести положительные изменения в жизнь питомцев.

