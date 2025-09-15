Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 12:55

Слуцкий фактом об «Интервидении» развеял миф о России

Слуцкий: «Интервидение» развенчивает миф об изоляции России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Масштабы музыкального конкурса «Интервидение-2025» доказывают, что Россия не находится в мировой изоляции, заявил корреспонденту NEWS.ru депутат Госдумы Леонид Слуцкий на пресс-конференции, посвященной подведению итогов участия кандидатов от партии ЛДПР в выборных кампаниях различного уровня в единый день голосования 2025 года. Председатель ЛДПР отметил, что мероприятие имеет высокую ценность для мировой культуры

Миф об изоляции России рассыпается <…>, когда мы видим, какие мощные культурные проекты реализуются. В частности, если говорить о проектах в сфере культуры, то нельзя на пальцах одной руки найти проекты текущего года, которые сопоставимы по масштабу и значимости для мировой культуры с «Интервидением», — уточнил Слуцкий.

Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев поделился, что на «Интервидении» его особое внимание привлекли участники из Казахстана, Киргизии и Китая. Международный конкурс песни состоится 20 сентября в Москве. Среди фаворитов Фадеева оказался казахский исполнитель Amre с песней «Свет степи». Продюсер назвал композицию очень красивой и похвалил мелодику и гармонию трека.

10-й конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победители конкурса будут определены членами международного жюри.

