Максим Фадеев назвал фаворитов на «Интервидении»

Максим Фадеев признался, что будет болеть за Казахстан и Китай на «Интервидении»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Композитор и продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале поделился, что на «Интервидении» его особое внимание привлекли участники из Казахстана, Киргизии и Китая. Международный конкурс песни состоится 20 сентября в Москве.

Среди фаворитов Фадеева оказался казахский исполнитель Amre с песней «Свет степи». Продюсер назвал композицию очень красивой и похвалил мелодику и гармонию трека. Композитор также отметил трио «Номад» из Киргизии, состоящее из певцов Бека Исраилова, Минжашара Мурзаева и Азата Раимбердиева. Их песня «Жангы Сага» («Только тебе одной») получила высокую оценку от Фадеева.

Ван Си, китайский певец, также вошел в число трех фаворитов Фадеева. Продюсер высоко оценил его академическое исполнение и приятный тембр голоса. Фадеев пожелал удачи всем участникам конкурса и выразил свою поддержку российскому представителю на «Интервидении» — SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Ранее сообщалось, что более 40% россиян планируют смотреть международный музыкальный конкурс «Интервидение». Это следует из результатов опроса NEWS.ru, в котором приняли участие более 1,4 тыс. человек. При этом значительная часть респондентов либо еще не определилась, будет ли смотреть конкурс, либо не любит музыкальные конкурсы в принципе.

