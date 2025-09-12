Стало известно, сколько россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»

Более 40% россиян планируют посмотреть международный музыкальный конкурс «Интервидение», следует из результатов опроса NEWS.ru. Они ответили, что конкурс будет интересным опытом, их привлекает присутствие там большого количества стран. Всего в опросе приняли участие более 1,4 тысячи человек.

В то же время 21% респондентов пока не определились, будут ли смотреть «Интервидение». 38% россиян отметили, что не любят музыкальные конкурсы.

Ранее стало известно, что в результате жеребьевки SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на конкурсе «Интервидение-2025» под девятым номером. Участники определяли порядок выступления в Национальном центре «Россия».

Также сообщалось, что Куба первой откроет «Интервидение-2025». Страну представит певица Сулема Иглесиас Саласар с песней Guaguancó. Вторыми на сцену выйдут артисты из Киргизии — трио «Номад». В его состав входят Бек Исраилов, Минжашар Мурзаева и Азат Раимбердиев.

Третьим конкурсантом стал Китай. Его представит певец Ван Си, выступающий под псевдонимом Элвис Ван.