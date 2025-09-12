Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 15:29

Стало известно, сколько россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»

NEWS.ru: 41% россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Более 40% россиян планируют посмотреть международный музыкальный конкурс «Интервидение», следует из результатов опроса NEWS.ru. Они ответили, что конкурс будет интересным опытом, их привлекает присутствие там большого количества стран. Всего в опросе приняли участие более 1,4 тысячи человек.

В то же время 21% респондентов пока не определились, будут ли смотреть «Интервидение». 38% россиян отметили, что не любят музыкальные конкурсы.

Ранее стало известно, что в результате жеребьевки SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на конкурсе «Интервидение-2025» под девятым номером. Участники определяли порядок выступления в Национальном центре «Россия».

Также сообщалось, что Куба первой откроет «Интервидение-2025». Страну представит певица Сулема Иглесиас Саласар с песней Guaguancó. Вторыми на сцену выйдут артисты из Киргизии — трио «Номад». В его состав входят Бек Исраилов, Минжашар Мурзаева и Азат Раимбердиев.

Третьим конкурсантом стал Китай. Его представит певец Ван Си, выступающий под псевдонимом Элвис Ван.

Россия
Интервидение
россияне
зрители
конкурсы
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп обозначил позицию в ситуации с дронами в Польше
«Герой не моего романа»: Бутман высказался о большом интервью Пугачевой
Трамп надеется на смертную казнь для убийцы Кирка
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека
«Это дико»: в РПЦ осудили слова Пугачевой о браке с Киркоровым по расчету
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.