Названа страна, которая первой выступит на «Интервидении»

Куба первой откроет «Интервидение-2025», передает корреспондент News.ru с жеребьевки музыкального конкурса. Страну представит певица Сулема Иглесиас Саласар. Она исполнит композицию под названием Guaguancó («Гуагуанко»), которая соответствует названию популярного музыкально-танцевального стиля в ряде государств Карибского региона.

Вторым в «Интервидении» выступит Кыргызстан. Страну представит трио «Номад», в составе которого певцы Бек Исраилов, Минжашар Мурзаев и Азат Раимбердиев. Третьим в очереди оказался певец Ван Си, известный под псевдонимом Элвис Ван, который представит Китай на «Интервидении».

Номер, под которым страна выступит на конкурсе, узнавался креативным способом. Представители от стран наливали в чашку кипяток из самовара, а позже на кружке проявлялась цифра, которая указывала на то, каким по счету будет выступать участник.

Ранее сообщалось, что музыкальный конкурс «Интервидение-2025» стартовал с жеребьевки, которая прошла в теплой и дружеской атмосфере. Участников поддерживали соотечественники, для групп поддержки были организованы столы с угощениями.