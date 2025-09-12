Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:12

Стало известно, в какой атмосфере проходит жеребьевка «Интервидения»

Жеребьева «Интервидения» прошла в дружелюбной и теплой атмосфере

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жеребьевка музыкального конкурса «Интервидение-2025» прошла в теплой и дружелюбной атмосфере, передает корреспондент NEWS.ru. Участников от каждой страны поддерживали команды, состоящие из соотечественников.

Для каждой группы поддержки из пяти-десяти человек был организован стол — гостей щедро угощали фруктами, традиционными пряниками и чаем. Помимо разнообразных закусок участникам предлагалось попробовать баранки.

Отмечается, что саму жеребьевку провели необычным способом при помощи самовара. Каждый участник подходил к платформе с чашками и крутил ее как барабан. Затем конкурсант брал кружку и наливал в нее кипяток. Благодаря термочувствительности поверхности, на чашке появлялся номер, под которым будет выступать участник жеребьевки.

Ранее певец Филлип Киркоров рассказал, что будет смотреть «Интервидение» по телевизору. Артист отметил значимость международных музыкальных событий и выразил надежду на успешное проведение конкурса. Возрожденное мероприятие пройдет 20 сентября в Москве, участие подтвердило около 20 стран, а Россию представит исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Интервидение
жеребьевка
певцы
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Очередность выступлений на «Интервидении» определили при помощи самовара
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.