Стало известно, в какой атмосфере проходит жеребьевка «Интервидения» Жеребьева «Интервидения» прошла в дружелюбной и теплой атмосфере

Жеребьевка музыкального конкурса «Интервидение-2025» прошла в теплой и дружелюбной атмосфере, передает корреспондент NEWS.ru. Участников от каждой страны поддерживали команды, состоящие из соотечественников.

Для каждой группы поддержки из пяти-десяти человек был организован стол — гостей щедро угощали фруктами, традиционными пряниками и чаем. Помимо разнообразных закусок участникам предлагалось попробовать баранки.

Отмечается, что саму жеребьевку провели необычным способом при помощи самовара. Каждый участник подходил к платформе с чашками и крутил ее как барабан. Затем конкурсант брал кружку и наливал в нее кипяток. Благодаря термочувствительности поверхности, на чашке появлялся номер, под которым будет выступать участник жеребьевки.

Ранее певец Филлип Киркоров рассказал, что будет смотреть «Интервидение» по телевизору. Артист отметил значимость международных музыкальных событий и выразил надежду на успешное проведение конкурса. Возрожденное мероприятие пройдет 20 сентября в Москве, участие подтвердило около 20 стран, а Россию представит исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).