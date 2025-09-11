Киркоров пообещал посмотреть «Интервидение» по телевизору

Конкурс «Интервидение» объединяет страны, заявил народный артист России Филипп Киркоров. Певец также отметил, что намерен следить за его проведением по телевизору, передает ТАСС.

Все, что связано с музыкой, международной музыкой, любой конкурс — это прекрасно. Главное, чтобы хорошо пели: пели о любви, о разном, — подчеркнул Киркоров.

Артист отметил значимость международных музыкальных событий и выразил надежду на успешное проведение конкурса. Возрожденное мероприятие пройдет 20 сентября в Москве, участие подтвердили около 20 стран, а Россию представит исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Ранее SHAMAN отменил концерт в Сочи 17 сентября из-за подготовки к международному конкурсу «Интервидение-2025» — в тот же день назначена генеральная репетиция финала. Исполнитель пообещал перенести выступление на более удачную дату.

До этого организаторы «Интервидения» объявили, что Объединенные Арабские Эмираты представит музыкант Саиф Аль-Али, владеющий фортепиано и традиционным инструментом уд. Его стиль сочетает восточные традиции с современным звучанием, а выступления включают многоязычный репертуар.