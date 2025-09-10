SHAMAN раскрыл, на что ему пришлось пойти ради «Интервидения» SHAMAN отменил концерт в Сочи из-за подготовки к «Интервидению»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отменил концерт в Сочи из-за подготовки к международному музыкальному конкурсу «Интервидение», сообщается в Telegram-канале исполнителя. Мероприятие должно было пройти 17 сентября.

Я знаю, что вы очень ждете меня в Сочи 17 сентября. Но, к сожалению, вынужден сообщить, что концерт отменен из-за моей большой загруженности по подготовке к «Интервидению 2025». К тому же именно в этот день — 17 сентября — состоится генеральная репетиция финала международного музыкального конкурса, — сказано в сообщении.

Музыкант выразил уверенность, что еще сможет провести концерты в курортном городе. Также он сообщил, что с вопросами по поводу возврата билетов нужно обращаться по месту их приобретения.

Ранее президент России Владимир Путин на полях заседания «ШОС плюс» заявил, что «Интервидение» вызвало живой интерес среди артистов из многих стран. По его словам, речь идет также о государствах — участниках Шанхайской организации сотрудничества.

«Интервидение» существовало с 1946 по 1993 год. Международная организация телевидения и радиовещания (OIRT) проводила его с 1960-го по 1980-е вместе с Евровидением. Тогда в конкурсе участвовали не только близкие к СССР страны, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.