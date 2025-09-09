Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 15:10

ОАЭ отправят на «Интервидение» музыканта с академическим образованием

ОАЭ отправят на «Интервидение» арабского музыканта Саифа Аль-Али

Часы обратного отсчета до международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» Часы обратного отсчета до международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Музыкант Саиф Аль-Али представит Объединенные Арабские Эмираты на международном конкурсе «Интервидение», сообщили в пресс-службе мероприятия. Артист с академическим образованием владеет фортепиано и традиционным инструментом уд, а также свободно исполняет композиции в разных жанрах и на разных языках.

На «Интервидении» от Объединенных Арабских Эмиратов выступит Саиф Аль-Али — исполнитель, известный своим уникальным стилем, объединяющим восточные и эмиратские традиции с современным звучанием, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Индия выбрала представителем на конкурсе «Интервидение-2025» мультиинструменталиста и лидера рок-группы Раухан Малик. Его творчество сочетает современные жанры с национальными традициями. Через оригинальное сочетание фолка, рока и поп-направлений исполнитель транслирует в своих композициях историческое наследие и духовную атмосферу родины.

Ранее телеведущая Яна Чурикова высказала мнение, что «Интервидение» способствует укреплению культурного взаимодействия между странами через музыку. Она подчеркнула значимость проекта для российского творческого рынка. Особенностью события телеведущая назвала отсутствие территориальных и политических ограничений, что создает пространство для расширения музыкального и творческого диалога.

