02 сентября 2025 в 17:54

Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»

Певец Малик представит Индию на конкурсе «Интервидение» в 2025 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Индия объявила своего представителя на международном конкурсе «Интервидение»-2025, сообщили организаторы мероприятия. Страну представит мультиинструменталист и лидер рок-группы Раухан Малик, чье творчество сочетает современные жанры с национальными традициями.

Его художественные истоки глубоко уходят в музыкальную культуру штата Джамму и Кашмир. При этом творчество артиста находит живой отклик у международной аудитории.

Через оригинальное сочетание фолка, рока и поп-направлений исполнитель транслирует в своих композициях историческое наследие и духовную атмосферу родного региона. Профессиональная карьера музыканта началась в 2019 году с релиза композиции Raasta.

Данный трек был выпущен под лейблом Stalwart Music Factory, соучредителем которого являлся сам артист. Помимо исполнительской деятельности, Малик успешно проявил себя в качестве композитора и продюсера в работе над популярным треком JHELUM.

В 2024 году музыкант добился значительного признания благодаря синглу Ishq. Композиция на протяжении многих недель сохраняла позиции в топ-10 индийского музыкального чарта Billboard.

Ранее телеведущая Яна Чурикова высказала мнение, что «Интервидение» способствует укреплению культурного взаимодействия между странами через музыку. Она подчеркнула значимость проекта для российского творческого рынка. Особенностью события телеведущая назвала отсутствие территориальных и политических ограничений, что создает пространство для расширения музыкального и творческого диалога.

Индия
музыканты
Интервидение
певцы
