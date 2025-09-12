Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении» SHAMAN выступит на «Интервидении» под девятым номером

В результате жеребьевки SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» под девятым номером, передает корреспондент NEWS.ru. Участники определяли порядок выступления в Национальном центре «Россия».

Артист подошел к «колесу фортуны» и достал одну из стоящих на платформе чашек. Он налил в кружку кипяток из самовара, после чего на корпусе проступил порядковый номер выступления исполнителя — девять.

Ранее стало известно, что Куба первой откроет «Интервидение-2025». Страну представит певица Сулема Иглесиас Саласар с песней Guaguancó. Вторыми на сцену выйдут артисты из Киргизии — трио «Номад». В его состав входят Бек Исраилов, Минжашар Мурзаева и Азат Раимбердиев. Третьим конкурсантом стал Китай. Его представит певец Ван Си, выступающий под псевдонимом Элвис Ван.

Также певец Филипп Киркоров рассказал, что будет смотреть «Интервидение» по телевизору. Артист отметил значимость международных музыкальных событий и выразил надежду на успешное проведение конкурса. Возрожденное мероприятие пройдет 20 сентября в Москве, участие подтвердило более 20 стран.