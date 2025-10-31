Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:02

Вокалистка Ая вернулась в «Город 312» после инсульта

Солистка «Города 312» впервые после инсульта исполнила на сцене хит «Останусь»

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, более известная как Ая, впервые после обширного инсульта появилась на сцене на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» и исполнила песню «Останусь». Соответствующее видео пресс-служба группы опубликовала в своем Telegram-канале. По словам участников музыкального коллектива, солистки не было два года и семь месяцев.

Весной 2023 года группа «Город 312» приостановила концертную деятельность. Спустя время Назаренко заявила о творческом отпуске, а коллектив взял новую солистку Диану Макарову. Через некоторое время Ая сообщила, что пережила обширный инсульт, случившийся на фоне перенесенного коронавируса, которым она болела четыре раза.

Ранее сообщалось, что в рамках 30-летия радиостанции «Русское Радио» и премии «Золотой граммофон» состоятся юбилейные шоу. Первое вечернее мероприятие 30 октября провели Филипп Киркоров и Николай Басков. Ведущими церемонии награждения, назначенной на 31 октября, станут Валдис Пельш и Регина Тодоренко. Кроме того, оба вечера на сцене для зрителей будет выступать ведущий и звезда шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.

