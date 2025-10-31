Вокалистка Ая вернулась в «Город 312» после инсульта

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, более известная как Ая, впервые после обширного инсульта появилась на сцене на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» и исполнила песню «Останусь». Соответствующее видео пресс-служба группы опубликовала в своем Telegram-канале. По словам участников музыкального коллектива, солистки не было два года и семь месяцев.
Весной 2023 года группа «Город 312» приостановила концертную деятельность. Спустя время Назаренко заявила о творческом отпуске, а коллектив взял новую солистку Диану Макарову. Через некоторое время Ая сообщила, что пережила обширный инсульт, случившийся на фоне перенесенного коронавируса, которым она болела четыре раза.
Ранее сообщалось, что в рамках 30-летия радиостанции «Русское Радио» и премии «Золотой граммофон» состоятся юбилейные шоу. Первое вечернее мероприятие 30 октября провели Филипп Киркоров и Николай Басков. Ведущими церемонии награждения, назначенной на 31 октября, станут Валдис Пельш и Регина Тодоренко. Кроме того, оба вечера на сцене для зрителей будет выступать ведущий и звезда шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев.