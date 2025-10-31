Названа реальная причина отказа ВСУ сдаваться в плен в окруженном Покровске Военэксперт Кнутов: ВСУ не сдаются в плен из-за страха перед заградотрядами

Вооруженные силы Украины не сдаются в плен на Покровском направлении из-за страха перед своими заградотрядами, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, на военных давит ряд факторов, созданных Киевом.

Украинские военные понимают, что либо их заградительные батальоны отправят по ним дроны, либо, когда будет обмен, их ждет незавидная судьба. При любом раскладе военные ВСУ погибнут. Только в случае сложения оружия нет надежды на то, что семья получит какие-то компенсации. Также, если они сдаются в российский плен, то после обмена Украина будет их судить. И минимум, что их ждет, это подразделения типа штрафбатов. Киев создал достаточно жесткую систему, которая давит и на семью, и на военнослужащего, — высказался Кнутов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что украинские военнослужащие игнорируют призывы сдаться и безуспешно прячутся в домах Покровска. Все их передвижения фиксируются операторами разведывательных БПЛА, которые передают координаты укрытий расчетам ударных дронов.