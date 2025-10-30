Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 октября 2025 в 17:49

В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах

МО РФ: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться в плен и прячутся в домах

Боевая работа расчета БПЛА, ВС РФ Боевая работа расчета БПЛА, ВС РФ Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военнослужащие игнорируют призывы сложить оружие и безуспешно прячутся в домах Красноармейска, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, все их передвижения фиксируются операторами разведывательных БПЛА, которые передают координаты укрытий расчетам ударных дронов.

Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что украинские бойцы продолжают предпринимать попытки скрытного перемещения, используя в качестве укрытий жилые кварталы и зеленые насаждения.

Ранее в ведомстве рассказали, что президент России Владимир Путин приказал обеспечить свободный проезд иностранных журналистов в районы, где ВСУ находятся в окружении, включая Красноармейск, Димитров и Купянск. Как отметили в МО, ВС России готовы на пять-шесть часов приостановить боевые действия для создания безопасных коридоров, чтобы журналисты могли работать в зоне конфликта.

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

