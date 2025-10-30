В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах

Украинские военнослужащие игнорируют призывы сложить оружие и безуспешно прячутся в домах Красноармейска, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, все их передвижения фиксируются операторами разведывательных БПЛА, которые передают координаты укрытий расчетам ударных дронов.

Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что украинские бойцы продолжают предпринимать попытки скрытного перемещения, используя в качестве укрытий жилые кварталы и зеленые насаждения.

Ранее в ведомстве рассказали, что президент России Владимир Путин приказал обеспечить свободный проезд иностранных журналистов в районы, где ВСУ находятся в окружении, включая Красноармейск, Димитров и Купянск. Как отметили в МО, ВС России готовы на пять-шесть часов приостановить боевые действия для создания безопасных коридоров, чтобы журналисты могли работать в зоне конфликта.