03 ноября 2025 в 20:58

Активисты «Антифы» признались в поджоге машины депутата АдГ

«Антифа» призналась в поджоге машины депутата Бернда Баумана из партии АдГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Активисты движения «Антифа» взяли на себя ответственность за поджог автомобиля депутата от партии «Альтернатива для Германии» Бернда Баумана в Гамбурге. Их заявление опубликовано на платформе Indymedia.

В сообщении сказано, что действия активистов стали ответом на судебные процессы против 13 единомышленников в Дрездене и Дюссельдорфе, а также на другие меры, направленные против движения «Антифа».

Инцидент произошел в ночь на 3 ноября у дома Баумана в районе Отмаршен. Около 03:20 по местному времени загорелся его автомобиль BMW. По данным полиции, неизвестные подожгли шины, после чего пламя перекинулось на соседние автомобили. Всего пострадали четыре транспортных средства. Полиция начала расследование по статье о поджоге.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с обвинениями в расизме после заявлений о миграционной политике прошлых правительств. Его слова вызвали массовые протесты в немецких городах, повреждение партийных офисов и критику со стороны экс-главы правительства Ангелы Меркель. При этом Мерц отказался извиняться.

