В Барнауле подростка и его знакомого обвинили в диверсии

В Барнауле подростка и его знакомого обвинили в диверсии В Алтайском крае двоих друзей арестовали за поджог вышки связи

Следственный комитет РФ предъявил обвинение по делу о диверсии двум жителям Барнаула — 15-летнему подростку и его 19-летнему знакомому, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю. По версии следствия, они подожгли оборудование сотовой связи по заданию куратора, с которым общались через мессенджер.

Следственными органами СК России по Алтайскому краю двум жителям города Барнаула предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ноябре 2025 года несовершеннолетний обнаружил в одном из каналов мессенджера объявление о заработке для подростков и откликнулся на него. После этого с ним связался неизвестный, который предложил денежное вознаграждение за поджог оборудования связи. К совершению преступления подросток привлек своего совершеннолетнего знакомого.

В начале декабря молодые люди, выполнили задание и подожгли указанное техническое устройство. Через несколько дней оба фигуранта были задержаны сотрудниками УФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. Суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста, тогда как его 19-летний сообщник был заключен под стражу.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что в ноябре этого года были пресечены попытки диверсий с использованием химикатов против властей новых регионов и российских военных. Он отметил, что один из исполнителей задержан.