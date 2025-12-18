Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 14:40

В Барнауле подростка и его знакомого обвинили в диверсии

В Алтайском крае двоих друзей арестовали за поджог вышки связи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственный комитет РФ предъявил обвинение по делу о диверсии двум жителям Барнаула — 15-летнему подростку и его 19-летнему знакомому, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю. По версии следствия, они подожгли оборудование сотовой связи по заданию куратора, с которым общались через мессенджер.

Следственными органами СК России по Алтайскому краю двум жителям города Барнаула предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ноябре 2025 года несовершеннолетний обнаружил в одном из каналов мессенджера объявление о заработке для подростков и откликнулся на него. После этого с ним связался неизвестный, который предложил денежное вознаграждение за поджог оборудования связи. К совершению преступления подросток привлек своего совершеннолетнего знакомого.

В начале декабря молодые люди, выполнили задание и подожгли указанное техническое устройство. Через несколько дней оба фигуранта были задержаны сотрудниками УФСБ и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. Суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста, тогда как его 19-летний сообщник был заключен под стражу.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что в ноябре этого года были пресечены попытки диверсий с использованием химикатов против властей новых регионов и российских военных. Он отметил, что один из исполнителей задержан.

диверсии
поджоги
подростки
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт коварный замысел Евросоюза в конфискации российских активов
«Увидим все»: экс-депутат Рады о продолжении публикаций пленок Миндича
Секс-просветительницу получила срок за целый «букет» статей
«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом
Тематический поезд в честь 20-летия RT запустили в метро Москвы
Лавров рассказал, чем его поразила фон дер Ляйен
Какие льготы по ипотеке будут действовать в январе 2026 года
Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны
Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями
Подмосковные ежи не нашли снега и отправились по помойкам
Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов
Садовый забор помог полицейским задержать грабителя
Названы самые дорогие звезды России: кто оказался на первом месте?
Учительница пыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным
В Госдуме оценили идею запустить базу номеров мобильных устройств
«Воровской сходняк»: в СВОП раскритиковали разговоры об изъятии активов РФ
Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену
Политолог ответил, почему Зеленский может скоро принять мирные условия РФ
Пользователи «Одноклассников» определили лучший контент 2025 года
Уход из КС, обвинения в изнасиловании, иноагенты: как живет Барщевский
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.