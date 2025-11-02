Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:26

Мерц «взорвал» Германию «расистскими» заявлениями и отказался от извинений

Мерца обвинили в расизме после критики миграционной политики Меркель

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Жители Германии обвинили канцлера страны Фридриха Мерца в расизме и дискриминации после заявления об ошибках прежних правительств в миграционной политике, следы которых «все еще заметны в облике немецких городов», передает Euractiv. Его высказывание вызвало общественные протесты и раскол в собственной партии ХДС.

В немецких городах прошли митинги с лозунгами против канцлера, а в ряде регионов активисты подали жалобы в полицию, обвинив его в разжигании межнациональной розни. В некоторых городах участники протестов даже повредили партийные офисы.

Критика обрушилась на канцлера и со стороны бывшего главы правительства Ангелы Меркель. Она напомнила, что «в каждом мигранте нужно видеть человека», и призвала избегать слов, которые могут сеять рознь. В ответ Мерц отказался от извинений и заявил, что наплыв нелегалов сделал жизнь женщин в Германии менее безопасной.

Ранее опросы показали, что уровень недовольства жителей Германии работой Мерца и его правительства достиг 72%. Это самый высокий процент с момента его вступления в должность.

мигранты
нелегалы
Германия
Фридрих Мерц
Ангела Меркель
