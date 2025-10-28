Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:25

Недовольство жителей Германии канцлером достигло рекордной отметки

Опрос Forsa показал, что 72% жителей ФРГ недовольны работой канцлера Мерца

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Уровень недовольства жителей Германии работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) достиг 72%, показали результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-tv. Это самый высокий процент с момента его вступления в должность.

За неделю число немцев, выражающих недовольство его действиями, выросло на 3 процентных пункта. Только 25% опрошенных выражают удовлетворение работой главы правительства ФРГ, что на 2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Этот показатель фиксирует самый низкий уровень поддержки с момента начала работы кабинета министров в мае. Лишь сторонники его партии (Христианско-демократический союз, ХДС) и партии Христианско-социальный союз (ХСС) демонстрируют поддержку его работы (72%). Избиратели других политических сил Германии в большинстве своем не удовлетворены деятельностью Мерца.

Низкие рейтинги канцлера и правящей коалиции объясняются не только дискуссиями в ФРГ, вызванными высказываниями Мерца о миграции, но и общим состоянием экономики страны. Например, число граждан, прогнозирующих ухудшение экономической ситуации в Германии, увеличилось на 5 процентных пунктов, достигнув 66%.

Ранее рейтинг доверия к правительству Мерца снизился до рекордных показателей. Так, по данным исследования, 66% немцев были недовольны работой кабмина.

Германия
Фридрих Мерц
опросы
рейтинги
