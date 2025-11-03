Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 17:49

«Единый строй»: Шойгу раскрыл, какие народы России участвуют в СВО

Шойгу заявил, что все народы России встали в единый строй участников СВО

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Представители всех народов России встали в единый строй участников СВО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Как пишет ТАСС, на международном фестивале «Народы России и СНГ» бывший министр обороны отметил, что российское государство основано на многовековой истории совместного проживания различных этносов и защите общих ценностей. Он подчеркнул, что все граждане России испытывают гордость за военнослужащих.

Сегодня это наглядно подтверждают представители многих национальностей России, удостоенные высоких боевых наград. В единый строй участников специальной военной операции встали все народы России, — сказал экс-министр обороны.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ заявил о неизбежном провале любых силовых попыток победить Россию. По его словам, всю историю за российской армией стояло братство народов страны.

Шойгу также отмечал, что Россия в отличие от других государств постоянно проходит испытания и закаляется, включая современный период. Он указал, что западные страны мало интересуются происхождением прибывающих людей, их главная задача — «переварить» человека в так называемом плавильном котле.

Сергей Шойгу
СВО
ВС РФ
Совбез РФ
