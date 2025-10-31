Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 12:19

Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться

Шойгу: постоянные испытания за последнее столетие закаляют Россию

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Россия в отличие от других стран постоянно проходит испытания, закаляется, в том числе и сегодня, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, на Западе людей мало интересует, кто к ним приехал: основная задача — «переварить» человека. Там это называют «плавильным котлом», объяснил он.

Я хотел бы назвать это становлением, закалкой столетней, тысячелетней нашей традиции, нашей культуры, наших отношений внутри страны. И она постоянно проходит испытания, кстати сказать, в отличие от многих других государств, от многих других стран. В этом наша ценность, — подчеркнул Шойгу.

Также он заявил, что Европа с ее псевдоценностями со страшной скоростью летит к погибели. По его словам, речь идет о музыкальном конкурсе «Евровидение», гендерных различиях, ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Запад должен готовиться «идти с поклоном» к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала «Посейдон». По его словам, Путин от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, результат налицо.

Сергей Шойгу
Россия
испытания
Совбез РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роналду-младший дебютировал в сборной Португалии U16
Зеленского обвинили в том, что он сознательно бросил ВСУ в котле
Дочери принца Уильяма бежали из Великобритании
Названы приоритетные цели российской армии под Харьковом
Президент Колумбии столкнулся в небе с последствиями наложенных санкций
Лукашенко заявил о будущей продаже белорусского воздуха «вонючей Европе»
Обновленную стратегию развития Арктики внесли в Правительство России
Российский баскетболист установил уникальное достижение в НБА
Стало известно, сколько бутылок пива нужно для признания алкоголиком в США
У бывшего мэра Владивостока Николаева изъяли имущество на 1 млрд рублей
Кинолог объяснил, можно ли изменить характер собаки
ФСБ схватила краснодарца с зажигательной смесью
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Захарова раскрыла план Европы и Киева по «урегулированию»
Диетолог перечислила продукты, которые помогут развить память ребенка
Песков посоветовал не верить оценкам газет контактов Рубио и Лаврова
В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова
В России впервые осудили коллектора за угрозу убийством
«Пять групповых ударов»: в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ
Риелтор объяснил, защитит ли обязательная видеосъемка сделки в суде
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.