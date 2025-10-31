Россия в отличие от других стран постоянно проходит испытания, закаляется, в том числе и сегодня, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, на Западе людей мало интересует, кто к ним приехал: основная задача — «переварить» человека. Там это называют «плавильным котлом», объяснил он.

Я хотел бы назвать это становлением, закалкой столетней, тысячелетней нашей традиции, нашей культуры, наших отношений внутри страны. И она постоянно проходит испытания, кстати сказать, в отличие от многих других государств, от многих других стран. В этом наша ценность, — подчеркнул Шойгу.

Также он заявил, что Европа с ее псевдоценностями со страшной скоростью летит к погибели. По его словам, речь идет о музыкальном конкурсе «Евровидение», гендерных различиях, ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Запад должен готовиться «идти с поклоном» к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала «Посейдон». По его словам, Путин от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, результат налицо.