30 октября 2025 в 14:04

Володин объяснил, почему Запад должен «идти с поклоном» к Путину

Володин: Запад должен готовиться «идти с поклоном» к Путину из-за «Посейдона»

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Запад должен готовиться «идти с поклоном» к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала «Посейдон», заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, создание «Буревестника» дало возможность осуществить испытания соответствующего подводного аппарата, равных этому оружию нет. Путин от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, результат налицо, подчеркнул Володин.

Сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему, только чтобы не применили это оружие, — отметил он.

Ранее в Кремле назвали сильную сторону «Посейдона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что подводный аппарат представляет собой абсолютно новый шаг в вопросе обеспечения безопасности страны.

Также сообщалось, что американское правительство может осуществить точечный удар с применением системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море с целью демонстрации силы Пекину. Уточнялось, что командование ВС США на этой неделе тихо отдало соответствующий приказ в ответ на «китайскую агрессию».

Вячеслав Володин
Владимир Путин
Запад
Посейдон
