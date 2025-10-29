Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 октября 2025 в 17:37

В Кремле назвали сильную сторону подводного аппарата «Посейдон»

Песков назвал «Посейдон» новым шагом в обеспечении безопасности России

Океанская многоцелевая система «Посейдон» Океанская многоцелевая система «Посейдон» Фото: Министерство обороны РФ

Подводный аппарат «Посейдон» представляет собой абсолютно новый шаг в плане обеспечения безопасности страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, перспективные технологии также могут использоваться в экономике в мирных целях.

Это абсолютно новые технологии, это новый шаг с точки зрения обеспечения безопасности нашей страны. А также перспективные [технологии], это абсолютно новые прорывные технологии, которые могут получить использование уже в экономике, для мирных целей, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что в этом заключается двойной эффект успешного тестирования аппарата. Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, наблюдал ли президент России Владимир Путин за испытаниями «Посейдона».

Ранее лидер сообщил, что подводный аппарат с ядерной энергоустановкой прошел успешное тестирование в РФ. Путин отметил превосходство «Посейдона» над межконтинентальной ракетой «Сармат» с точки зрения мощности. По словам президента, изобретение невозможно перехватить.

