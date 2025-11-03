Минобороны России опубликовало кадры работы ударных беспилотников группировки войск «Центр» в Красноармейске в Донецкой Народной Республике. Дроны атаковали позиции и технику ВСУ в районах, где украинские подразделения оказались в окружении.

На опубликованных кадрах видно, как БПЛА наносят точные удары по укрепленным позициям противника. Действия беспилотников обеспечивают продвижение штурмовых подразделений и способствуют зачистке промышленных районов города.

Ранее группировка войск «Запад» перехватила 16 украинских беспилотников, перевозивших боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям ВСУ в районе Купянска. По данным Минобороны, дроны были сбиты постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами.

До этого в ночь на 3 ноября под Харьковом прогремел взрыв, целью которого, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, стали площадки обслуживания беспилотников и техника ВСУ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, российские силы ПВО за пять часов перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа. Над Белгородской областью сбили 14 дронов, над Брянской и Курской — по четыре. Информации о повреждениях или пострадавших не поступало.