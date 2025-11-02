ПВО России отразила более 20 украинских дронов за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа за пять часов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями.

С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 14 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, четыре — над Брянской и еще четыре — над Курской. О повреждениях и пострадавших не уточняется.

Ранее ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников — пострадали три человека. В Шебекино мужчину ранили в грудь осколком, в Грайвороне у женщины диагностировали баротравму, а еще один человек пострадал в селе Новостроевка. В нескольких населенных пунктах также повреждены здания и инфраструктура.

До этого украинские военные использовали беспилотники с химическими зарядами против российских позиций на Константиновском направлении. По словам военнослужащего с позывным Мел, бойцы заранее подготовились к такой атаке с помощью противогазов и укрытий. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.