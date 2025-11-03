Российские военные сбили дроны с припасами ВСУ у Купянска

Военные группировки «Запад» успешно перехватывают беспилотники ВСУ, перевозящие продовольствие и боеприпасы в районе Купянска, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Там уточнили, что ВС России сбили 16 дронов.

Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям, — сказано в сообщении.

Ранее российские войска укрепили позиции у Купянска-Узлового и создали оперативное окружение города с прилегающими территориями вдоль реки Оскол. Штурмовые группы вошли в Купянск-Узловой, отражая контратаки ВСУ. Сейчас идет продвижение к Амбарному.

До этого российские военнослужащие взяли в плен двух солдат ВСУ при штурме опорного пункта на Константиновском направлении. Третий боец, отказавшийся сдаться, был ликвидирован. Один из пленных рассказал, как был мобилизован принудительно: командование обещало не отправлять его на передовую.