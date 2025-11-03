В Сочи спасли повредившую ногу в горах туристку Спасатели сняли с перевала Аибга застрявшую на высоте 2000 метров туристку

В Сочи спасатели эвакуировали туристку, травмировавшую ногу во время одиночного похода в горах, сообщает «Кубань-СПАС». Девушка пострадала в районе перевала Аибга на высоте более 2000 метров, где самостоятельно передвигаться уже не могла.

Несчастный случай произошел вечером 2 ноября. В 18:25 туристка связалась со спасателями и сообщила о травме колена. На место выехала группа Краснополянского отряда, которая спустя два часа обнаружила пострадавшую, оказала ей первую помощь и на носилках спустила к подножию горы.

По данным службы спасения, во время поисково-спасательной операции условия в горах ухудшались — стемнело и усилился ветер. После эвакуации девушку передали медикам для осмотра и оказания помощи.

Ранее в итальянском регионе Трентино — Южный Тироль сошла лавина, в результате которой погибли пятеро немецких альпинистов. Группа совершала восхождение на северный склон горы Фертайншпитце высотой 3545 метров. Спасатели обнаружили тела всех погибших, а двое выживших госпитализировали вертолетом.