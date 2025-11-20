Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:18

Появились новые детали пропажи альпиниста из Краснодара в горах Адыгеи

SHOT: пропавший в Адыгее турист отправился в поход с беременной женой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Турист из Краснодара, пропавший недалеко от горы Тыбги в Республике Адыгея, отправился в поход с беременной женой-балийкой, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, он оставил супругу в лагере. При этом сам альпинист не выходит на связь уже трое суток.

Как уточнил канал, 42-летний россиянин отправился в горы с супругой в начале месяца. Они благополучно завершали маршрут 17 ноября. В тот день альпинист решил в одиночку подняться с Турового балагана в сторону вершины горы Тыбги, взяв с собой только ледокол.

В настоящее время пропавшего туриста ищут спасатели. Они вылетели из Сочи на вертолете Ка-32. По данным МЧС, спутница ждала альпиниста в базовом лагере около суток, после чего днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль, где рассказала о произошедшем.

Спасатели искали пропавшего на протяжении всего дня. Им удалось подняться по хребту на высоту около трех тысяч метров, однако поиски оказались безрезультатными.

Ранее появилась информация, что у бизнесмена Сергея Усольцева, который пропал вместе с женой и дочкой в красноярской тайге, было оружие. Предприниматель получил разрешение на владение шестизарядным газовым револьвером «Айсберг-205» еще в 1990-е годы.

