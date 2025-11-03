Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 17:32

В Госдуме оценили масштаб личности Родниной

Депутат Журова: с олимпийской чемпионкой Родниной можно сравнить лишь Овечкина

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Трехкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину можно сравнить только с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, заявила Sport24 депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, хоккеисту не хватает только Олимпиады.

Роднину сложно сравнивать с современными спортсменами, потому что она трехкратная олимпийская чемпионка. Все сравнения будут не в пользу сравниваемых. Но по масштабу личности с Родниной сравним Саша Овечкин, — заявила она.

Сезон-2025/26 стал 21-м в карьере Овечкина. В апреле 2025 года он побил «вечный рекорд» канадца Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету россиянина 899 точных бросков. Ранее стало известно, что лига не намерена проводить особую церемонию в честь Александра Овечкина, когда он забросит свою 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

Ранее Овечкин установил новый рекорд в НХЛ: его 1496-й матч в регулярных чемпионатах лиги вывел его на 25-е место в истории по количеству проведенных встреч. Он обошел американского защитника Фила Хаусли. Лидирует в этом списке канадец Патрик Марло с 1779 матчами.

