Россиянам сообщили, когда ждать суперлуние

В среду, 5 ноября, жители России смогут наблюдать самую крупную полную Луну в 2025 году, заявили в пресс-службе Московского планетария. Фаза полнолуния наступит в 16:20 по московскому времени. Перигей лунной орбиты будет достигнут ночью 6 ноября, в 01:30, когда естественный спутник Земли приблизится на минимальное расстояние в 356 тыс. км. Это астрономическое явление известно как суперлуние.

Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — явление суперлуния — произойдет 5 ноября, — сказано в сообщении.

Ранее в NASA сообщили, что агентство планирует создать обитаемую деревню на Луне к 2035 году. Исполняющий обязанности руководителя организации Шон Даффи пояснил, что на лунной базе будут созданы комфортные условия для постоянного проживания людей. В 2026 году NASA намерено отправить к спутнику Земли миссию «Артемида II» с четырьмя астронавтами на борту.

До этого стало известно, что Российская Федерация запланировала семь автоматических миссий к Луне в рамках федеральной программы «Космическая наука». Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что реализация проекта рассчитана на период до 2036 года и не включает пилотируемые полеты.