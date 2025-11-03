Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 17:47

Одна страна отвергла антироссийское заявление Евросоюза в ЮНЕСКО

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже Фото: Shutterstock/FOTODOM

Венгрия не присоединилась к антироссийскому заявлению Евросоюза по ситуации на Украине на сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде. Заместитель постпреда страны при организации Кинга Симон также не выразила поддержку позиции ЕС, в отличие от делегатов других государств объединения, передает РИА Новости.

Во время оглашения текста заявления перечислялись страны, от имени которых оно было сделано. Перечень шел в алфавитном порядке на английском языке, однако Венгрия в нем отсутствовала.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с просьбой исключить страну из санкционного режима, касающегося российской нефти. Однако, по его словам, на данный момент разрешение не предоставлено.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что страны Запада хотели «порвать» Россию своими санкциями, но «порвались» сами. По ее словам, масштабные ограничения, направленные на финансовую и технологическую изоляцию РФ, а также на подрыв ее экономики, не достигли поставленных целей.

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
