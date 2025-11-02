Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert

Рэп-исполнитель Icegergert (Георгий Гергерт) был вызван в прокуратуру после скандального инцидента с экстремистским лозунгом во время московского концерта, пишет Telegram-канал Mash. Сотрудники ведомства посетили его место жительства для вручения официального уведомления о необходимости явки. Музыканту грозит административный арест сроком до 15 суток по обвинению в пропаганде экстремизма.

Представители прокуратуры прибыли по месту проживания артиста с официальным вызовом. Однако дверь им никто не открыл. Документы были оставлены в почтовом ящике, а дополнительное уведомление направлено через социальные сети. В настоящее время в отношении музыканта проводится проверка.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в комментарии для NEWS.ru говорил, что рэперу Icegergert следует запретить концертную деятельность в России после инцидента с провокационным лозунгом. Он подчеркнул, что период романтизации криминальной субкультуры завершился, а подобная риторика недопустима для отечественных исполнителей.

О скандальном выступлении Icegergert до этого сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что это не первый случай, когда творчество артиста привлекает внимание правоохранительных органов. Летом текущего года его композиции уже направлялись на лингвистическую экспертизу для проверки на наличие пропаганды нацистской символики и наркотических веществ.